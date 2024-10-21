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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında kameraları görünce sus pus oldu!

Hande Erçel, tek başınayken gazetecilerle konuştu. Ama sevgilisi Hakan Sabancı’nın yanında sus pus oldu. Bu durum şu soruyu sordurdu: Konuşma yasağı mı var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’nın yanında kameraları görünce sus pus oldu!

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Güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'den Kaan Yıldırım'a, Murat Dalkılıç'tan Mehmet Dinçerler'e kadar çok sayıda isimle aşk yaşadı. Hakan Sabancı ise çapkınlıkta sınır tanımadı. Adı sayısız yerli ve yabancı güzelle anıldı. Hatta bir ara Şeyma Subaşı ve Hadise ile de çapkınlık turundaydı. Ve ikili sevgili olunca uslandı! Ancak bu ilişki Hande'nin sessizliğine yol açtı.

Her daim gazetecilerle konuşan hal hatır soran Hande, sevgilisiyle yan yana olunca sessiz kaldı. Aşıklar önceki gece bir mekandan çıkarken yine gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Öte yandan Erçel, kendisine yakın olan gazetecileri takipten çıkardı. Bu durum dedikodu kulislerini canlandırdı. Güzel oyuncunun, hem sevgilisi hem de sevgilisinin ailesini karşısına almamak için konuşmadığı vurgulandı.

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