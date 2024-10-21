Güzel şarkıcı Petek Dinçöz Kıbrıs’tan bir ev aldı

Güzel şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz akşam KKTC'de sahne aldı. Derin dekolteli lacivert bir kıyafet tercih eden Dinçöz, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni şarkısı hakkında konuşan Dinçöz, "Düzenleme yaptık. Güzel tepkiler aldık. Hem yeni şarkım çıktı, hem de Kıbrıs'tan bir ev aldım. Artık oğlum ve eşimle beraber bizi daha sık göreceksiniz Yavru Vatan'da" diye konuştu.



Murat Boz'a atılan bir cisim hakkında da konuşan Petek Dinçöz, şunları söyledi: Bizim de zaman zaman başımıza gelebiliyor. Bazı kendini bilmezler bu tür şeyler yapabiliyor. Murat'ı görünce üzüldüm, kalıcı bir hasar olabilirdi. Bir gün benim de başıma geldi. Konserde sahneye bıçakla fırlayan biri vardı. Bıçağı bana salladı. Koruma araya girdi ve ceketi yırtılmıştı. Bu tür şeylerin son bulması gerek.

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