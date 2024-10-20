Yönetmen Şenol Sönmez ile Hadise yan yana!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, son olarak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile anılması sonrası gönlünü "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'e kaptırdığı iddia edilmişti. İkili, önceki akşam "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galasında birlikte görüntülendi. Hadise ve Şenol Sönmez, basın mensuplarının sorularına yanıt vermekten kaçınırken, galada birlikte zaman geçirdiler. İkili kameraların önünde poz vermekten de uzak durarak hemen içeri girdi.

'DOĞRU YER DOĞRU ZAMAN'

Basın mensuplarının soru ısrarı karşısında sessizliğini bozmayan güzel şarkıcı Hadise, aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Hadise, "Doğru yerde doğru zamanda konuşuruz" dedi. İlk kez birlikte görüntülenen Hadise ve Şenol Sönmez, etkinlik sonrası mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Seda Bakan, basın mensuplarının Hadise ve Şenol Sönmez'in aşkı hakkında sorduğu sorulara ise "Bana sormayın!" diyerek yanıt vermekten kaçındı.