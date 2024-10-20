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Sıla Türkoğlu yeni sevgilisi Ata Ayyıldız’la el ele galada

Sıla Türkoğlu beraberlik yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız’la ilk kez el ele görüntülendi. Sevgilisiyle uyumlu giyinen ve siyah deri kostümleri tercih eden oyuncu "Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın umut dolu bir film olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir filmin içinde olmak eminim bütün oyuncu arkadaşlarım için de guru vericidir. Hepsini canı gönülden tebrik ederim" dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Sıla Türkoğlu yeni sevgilisi Ata Ayyıldız’la el ele galada

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Sıla Türkoğlu beraberliğini sosyal medyadan ilan ettiği Ata Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına katıldı. Sevgilisiyle uyumlu giyinen ve siyah deri kostümleri tercih eden oyuncu "Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın umut dolu bir film olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir filmin içinde olmak eminim bütün oyuncu arkadaşlarım için de guru vericidir. Hepsini canı gönülden tebrik ederim" dedi. Sıla Türkoğlu el ele geldiği sevgisiyle ilgili soruya "Sorarsınız diye getirdim" diyerek güldü. Türkoğlu, "Detayları daha farklı günde daha müsait bir yerde konuşuruz" ifadelerini kullandı.

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