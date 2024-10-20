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Roma'da evlendiler: Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım nikah yemeği düzenledi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İtalya’da dünyaevine girmişti. Bebek sahibi olmak için gün sayan çift, aile arasında nikah yemeği düzenledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Roma’da evlendiler: Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım nikah yemeği düzenledi

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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı. Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti. İddialar hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüdü. Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

KEBAP ZAMANI!
Vize problemi nedeniyle Roma'daki nikaha Deniz'in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift, aile arasında nikah yemeği düzenledi. Kaan Yıldırım, kayınpederi ile tezgah başına geçtiği anları paylaşmayı ihmal etmedi. Yıldırım "Kebap bizim işimiz" notuyla paylaşım yaptı.

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