Zeynep Sever Demirel: Üç kızla ev bayağı şenlikli olacak

Bir süre önce boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çiftinden üçüncü çocuk müjdesi gelmişti. Üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bugün resmi olarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, gittiği doktor kontrolü sonrası bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

ŞENLİK HAVASI!

Ünlü çift yaptıkları paylaşımda bir kızlarının daha olacağını söyledi. Detaylı ultrason sonrası Zeynep Sever Demirel, paylaşımının altına şunları yazdı:

"Evde aynen şu şekil dolaşıyorum. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindin ve kız olsun istiyordum, ama yanlış anlaşılmasın tabii ki erkek olsaydı da asla üzülmezdim. Üç kızla ev bayağı şenlikli olacak, orası kesin."