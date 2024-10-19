Ünlü çift galada aşka geldi!

Galatasaray'ın Urugaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'ın başrolünde oynadığı Mavi Mağara isimli filmin galasına katıldı. Özkan'ı galada yalnız bırakmayan yıldız futbolcu, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı. Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı. Ünlü futbolcu yayınladığı aşk karelerine; Instagram hesabından Devrim Özkan'ı etiketleyerek, "Aşkımla özel bir gece..." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ORTADA"

Öte yandan galada soruları yanıtlayan Devrim Özkan, son dönemde çıkan evlilik iddiaları hakkında konuştu. Torreira ile çok mutlu olduğunu ve ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Özkan, "Bizim her şeyimiz ortada... Çok mutluyuz. Nereden duydunuz? Eğer öyle bir şey olursa bilginiz kesin olur" diyerek güldü. Özkan ve Torreira'nın önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyor.