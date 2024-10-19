Çiğdem Bürsin: Her şeyin bir zamanı var

"Mavi Mağara" filminin yazarı ve aynı zamanda başrol oyuncusu Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin, önceki gün filmin galasına katıldı. Gazetecilerin Çiğdem Bürsin'e, oğlunun özel hayatı hakkında soruları sorması üzerine, "Ben baskılamam onu hiç bir şey için... Her şeyin bir zamanı var. Zamanı gelince sevgilisi de olur. Kesinlikle karışmadım hiç karışmam da... Ben daha fazla cevap vermeyeyim" diyerek kahkaha attı. Tam bu esnada Kerem Bürsin ise, "Annecim sen gel bence" diyerek güldü ve annesini aldı götürdü.

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