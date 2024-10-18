“Kayıp Kamyon” filminin galası yapıldı

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu "Kayıp Kamyon" filminin galası, önceki akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan film 18 Ekim'de sinema salonlarındaki yerini alacak. Hikâyesi Ercan Uçar'a ait, senaryo danışmanlığını Arzu Yurtseven'in yaptığı Kayıp Kamyon'u Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı. Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Film ekibi gösterim öncesinde heyecanlarını gazetecilerle paylaştı. Başrol oyuncusu Yetkin Dikinciler, "Kayıp Kamyon, içinden hayat geçen bir film. Biz kuşak çatışmasından bağ kurmaya, bağlanmaya, dayanışmaya, derdimize derman ararken dert ortağı olmaya niyet ettik bu filmin içinde. Afişimizde kamyon yok, çok sordular, 'E kayıp ya' dedik. Seyirciyi bekliyoruz, birlikte bulalım şu kamyonu. Arkasında da şu yazıyor: 'Bir kamyon duygumuz var.' Onu paylaşmayı bekliyoruz" dedi. Bülent Emin Yarar, "Biz keyifli bir yolculuk yaptık, umarım o keyif seyirciye de ulaşır" ifadesini kullandı. Ülkü Hilal Çifti keyifli bir işe imza attıklarını söyledi. Engin Hepileri ise şunları belirtti: Kaybetmeye yüz tutmuş olan birçok değerimizi hatırlatacak bir film bu. Evet kayıp bir kamyon var, kamyonun peşindeyiz ama başka değerlerinde peşindeyiz. İçinde çok güzel seslerin, şarkıların, iyi oyunculukların olduğu bir film. Herkesi sinemalara bekliyoruz.

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