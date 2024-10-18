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“Gelin Takımı” filminin galası yapıldı

Merakla beklenen Gelin Takımı filmi vizyon öncesi gala gösterimini Uniq İstanbul’da düzenlenen görkemli bir gece ile gerçekleştirdi.Galaya film oyuncuları ile birçok tanınmış isim katıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Gelin Takımı filminin galası yapıldı

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Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin galası Uniq Maslak'ta gerçekleşti.

Şamlıoğlu, "Şahane bir kadro. Çok keyifli iş. Mutlu bir çekim süreci geçirdik" dedi. Zayıfladığı görülen Erkek ise "Sağlıklı besleniyorum spor yapıyorum" diye konuştu. Pençe kolyesiyle de dikkat çeken Ecem Erkek, "Kem gözlere" diyerek, espri yaptı. Bozoklu ise "Burada herkes içten gülüyor. Birbirini çok seven bir ekibiz. Rüya gibi yaz geçirdik. Bodrum'da büyük otelde kaldık ve filmi orada çektik. Lise kantinine döndürdük oteli..." dedi.

Bozoklu, film ekibinin yer aldığı WhatsApp grubu için de kahkaha attıran şu yorumu yaptı:

Mehmet Günsür'ün WhatsApp grubunda aktif olmayacağını düşündük ama bülbüldü. Kendisi yazışma kralıydı. Herkese cevap verdi, emojiler falan.

"ACAYİP GÜZEL"

Konuk oyuncu olan Derya Uluğ, "Böyle bir ekip arasında küçük de bir rolüm olması inanılmaz güzel. Enerjileri muhteşem. Oyuncuklarına zaten söz yok. Hakikaten çok eğlendik" dedi. Popçu Uluğ ve ekip, röportaj sonrası şarkı söyledi.

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