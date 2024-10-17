Victoria’s Secret defilesi geri döndü: Melekler adeta göz kamaştırdı

Bir neslin yılbaşı gecesinde ekran başına kilitlenmesine neden olan Victoria's Secret Fashion Show 2018 yılında son kez karşımıza çıkmıştı. Bu sefer daha başka bir vizyon benimseyen markanın efsaneleşmiş melekleri geçtiğimiz gece 6 yılın ardından podyuma çıktı. Defilede; Irina Shayk, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Taylor Hill, Barbara Palvin gibi modeller boy gösterdi. Victoria's Secret Fashion Show 2024'ün açılışını Gigi Hadid yaparken, kapanışı ise Tyra Banks üstlendi.

GÖZ KAMAŞTIRDILAR!

Defileye katılacak isimler arasında adı açıklanmayan Bella Hadid, kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden yapılmış gösterişli paltosuyla uzun süre uzak kaldığı podyumlara geri döndü. Victoria's Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018'de emekli olan 43 yaşındaki Adriana Lima da podyumda göz kamaştırdı. Öte yandan podyumların efsane isimleri Kate Moss, Carla Bruni, Doutzen Kroes ve Tyra Banks de Victoria's Secret defilesi için podyumdaki yerini aldı.

DEFİLEDE GÖRSEL ŞOV!

Aldığı kilolarla geçtiğimiz dönem çok konuşulan Adriana Lima, podyumlara bir döndü pir döndü.

Türkiye'den çağrılan tek oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret'ın pembe halısında beyazlara büründü.

Süpermodel Kate Moss, ilerleyen yaşına rağmen oldukça zarifti.

Pembe bir meleği andıran kıyafetiyle podyuma çıkan Gigi Hadid, bir bakana bir daha baktırdı.

İrina Shayk, düzgün fiziği ile ortalığı yaktı geçti.

Kırmızılar içinde yürüyen Bella Hadid, gecenin en renkli ismiydi.