Şükrü Özyıldız: Gerçekten çok üzgün ve öfkeliyiz

Atv'de yayınlanan "Karadut" dizisinin başarılı oyuncusu Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin "Geçtiğimiz günlerde sakallı ve uzun saçlı bir kişi olarak fotoğraflarınız basında yer buldu. Sevgiliniz Sibil Çetinkaya da o kareleri görünce 'Yakışıklığından hiçbir şey kaybetmemiş' diye sosyal medyadan yazdı" sözleri üzerine Özyıldız, "O sakallı ve uzun saçlı olmamın sebebi yeni bir rol için yaptığım bir durum... O hale gelmek için çok profesyonel bir ekiple çalıştım" dedi.

"KELİMELERLE ANLATAMAM"

Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri hakkında konuşan yakışıklı oyuncu, "bu kadın cinayetleri ve hayvanlara yapılan haksızlıktan dolayı gerçekten çok üzgün ve öfkeliyiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, bunun sorumlusu da bizler değiliz. Ben öfkemi şu an burada sana kelimelerle anlatamam" diye konuştu.