Gökçe Bahadır’ın saçı tutuştu

Gözlerden uzak bir yaşam süren Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy 47 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, Ersoy'un doğum günü için bir parti düzenledi. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, mumları birlikte üfledikleri sırada kısa süreli korku yaşadı. Bahadır'ın saçları, bir anda alev aldı. Durumu son anda fark eden ünlü çift, kazayı ucuz atlattı. Bahadır, eşinin doğum gününü "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" sözleriyle kutladı.