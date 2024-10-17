Bir Gece Masalı’nın son bölümünde neler oldu?

"Bir Gece Masalı"nın önceki gün yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Dizide kısaca şunlar yaşandı; Mahir ise Sıla ve bebeğini kurtarmak için harekete geçer. Hazırladığı pasaport ve ülkeden çıkış bileti ile Sıla'yı dedesinin ayarladığı araca bindirir. Ancak arabada sürpriz bir isim daha vardır. Sıla'nın yanındaki beklenmedik kişi Selim'den başkası değildir. Canfeza'nın telefonun kapalı olmasından şüphelenen Sare, Mahir'i ara ve babaannesinin tüm planını anlatır. Canfeza'ya engel olmak için marina giden Mahir, geç kalmıştır. Canfeza ve nenesini taşıyan tekne çoktan kalkmıştır. Ancak Afet Hanım dediği gibi Yunanistan'a değil onları ölüme götürmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN