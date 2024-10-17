Bade İşçil: O benim arkadaşım

Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Baltalimanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Önümüzdeki günlerde dijital platformda bir şeyler olabilir. Uzun zamandır ekranlarda yokum, o yüzden ben de ekranları çok özledim. Ekranlara basit bir rolle dönmek istemem Mesela bir ajanı oynamayı çok isterim. Ezel'deki rolüm çok güzeldi. Hem aşık bir kadındı hem haindi hem de şapşaldı, yani hepsi hepsi bir aradaydı. Gerçek hayatta da bu tip insanlar var" diye konuştu.

"BURAY ARKADAŞIM"

Aşk hayatından bahseden güzel oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Buray'la beni yakıştırmışlar ama benim Buray'la bir ilişkim yok. Buray, benim çok iyi arkadaşım" ifadelerini kullandı. Özel hayatın monoton olduğunu söyleyen İşçil, "Şu an ilişki yaşayacak bir durumda değilim. Ben platonik takılmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.