Ay-Yıldız nerede Yağmur orada!

Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Ataşehir'deydi. Gerçekleştirdiği iş yemeği sonrası gazetecilerle sohbet eden Tanrısevsin, ayaküstü sorulara da cevap verdi. Sık sık yurtdışına seyahat gerçekleştiren güzel oyuncu, ''Her ne kadar tatil gibi görünse de gerçekleştirdiğim seyahatlerin birçoğu iş, birçoğu da Milli Takımımızın maçlarını takip ettiğimden dolayıydı" diyerek Milli formaya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Milli formanın olduğu her yere kazanç gözetmeksizin giden ve Türkiye'nin futbol elçiliğini üstlenen Tanrısevsin, herkesin sevgisini kazanıyor.

DOĞRU YER DOĞRU ZAMAN

Sözlerine devam eden ve iş hayatında hareketli bir dönem yaşadığını söyleyen Tanrısevsin, "Son seyahatimde de global bir markayla iş görüşmesi gerçekleştirdim. Detay vermem şimdi doğru olmaz ama sıkı bir koşuşturmaca sürecinden geçiyorum diyebilirim'' dedi. Dizi ve film projelerine ağırlık verdiğini de sözlerine ekleyen Tanrısevsin, ''Doğru zamanda, doğru projeyle ekranlarda olmaya çok önem veriyorum. İz bırakan bir projenin parçası olmak benim için çok önemli'' ifadelerini kullandı.