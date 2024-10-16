Sinan Akçıl: Artık baba olmak istiyorum

Sinan Akçıl önceki gün Berfu Yenenler'e konuk oldu. "Ünlü olmasam bile birini döverdim, yine ünlü olurdum" diyen Akçıl, "Babam ne iş yaptığımı bilmiyordu. Emel Müftüoğlu yakın arkadaşımdı. Bir gün 'Şarkı dinlemeye Sezen Aksu'yu getireceğim' dedi. Babama söyledim, o da fularını taktı, hazırlandı. Ama Emel Müftüoğlu geldiğinde babam 'Hoş geldiniz, Sezen Hanım' dedi. O kadar alakasızdı" itirafında bulundu.

"KARŞI TARAFI ÜZÜYORUM"

Akçıl, artık baba olmak istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Artık baba olmak istiyorum, galiba o kişiyi bulmak üzereyim" ifadesini kullandı. İlişkiler konusunda nasıl birisi olduğunu da söyleyen Akçıl, "İlişkide sürekli mıç mıç olmayı sevmiyorum, o yüzden birçok kez 'Sadece mıç olsak olur mu?' demişliğim vardır. İlişkilerimde karşı tarafı üzerek, onun sözlerinden kendime şarkı yazıyorum" dedi.