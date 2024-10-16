Osman bey’in kutsal emanet yemini!

"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük gözdağı vererek kutsallarına göz diken herkesle savaşacağını ilan etmişti. Osman Bey'in bunun için yapacağı ilk hamle ne olacaktır? İslam'ın kutsal emanetlerin kurtuluşu Kayı Obası'nda sevinçle karşılanırken, bu durum Karesi Bey'i ise çok öfkelendirir. Büyük bir kıskançlığa sevk eder. Osman Bey'in itibar kazanmasını istemeyen Karesi Bey ne yapacaktır?

LUCAS'IN BÜYÜK TUZAĞI!

Öte yandan, Osman Bey'i her taraftan kuşatmak için hamle yapan Lucas, Karadin'de büyük bir tuzak kurar. Bu tuzak sonrası Begüm Hatun oldukça zor durumda kalacaktır. Düşmanımın düşmanı dostumdur düsturuyla bir araya gelen Lucas ve Karesi, apacakları köprüyle Osman Bey'e maddi olarak büyük bir darbe vuracaklardır. Osman Bey, Karesi Bey'in arkasından iş çevirdiğini öğrenmiştir. Osman Bey, Karesi ve Lucas'ın bu kirli planını bertaraf edebilecek midir?