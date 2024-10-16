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Murat Boz: Hayatımda biri olsun isterim

Murat Boz, önceki gün Beyoğlu'nda bir davete katıldı. Diyarbakır konserinde yüzüne yabancı cisim gelmesine Boz, "Her yerde buna benzer şeyler oluyor. Büyütülecek bir şey değil. Diyarbakır halkına misafirperverliği için teşekkür ederim. Güzel konserdi" dedi. Öte yandan gazetecilerin aşkla ilgili sorulara Boz, "Şu an yok. Olsun isterim" diye cevap verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Murat Boz: Hayatımda biri olsun isterim

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Murat Boz, önceki gün Beyoğlu'nda bir davete katıldı. Diyarbakır konserinde yüzüne yabancı cisim gelmesine Boz, "Her yerde buna benzer şeyler oluyor. Büyütülecek bir şey değil. Diyarbakır halkına misafirperverliği için teşekkür ederim. Güzel konserdi. Talihsizlik oldu. Hiçbir şeyim yok. Anlık bir şok oldum. Münferit bir olay. Her dakikasından keyif aldığım konserdi. Diyarbakır'da konser vermeyi iple çekiyorum" diye konuştu.

"OLSUN İSTERİM"

Aşkla ilgili sorulara Boz, "Şu an yok. Olsun isterim" diye cevap verdi. Şarkıcı, "Murat Boz'un kalbine giden yol nereden geçer?" sorusuna, "Midesinden geçer. Yok bir yerden geçmiyor. Enerji işi... Karşılıklı birbirini tanıma işi" yanıtını verdi.

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