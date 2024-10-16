PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

“Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık” paneli

Büyük Kulüp Derneği, 13 Ekim 2024 tarihinde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık” paneli düzenledi. Kadın sağlığının önemi ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilen panel üyelerden büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık paneli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Büyük Kulüp Derneği, 13 Ekim 2024 tarihinde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık" paneli düzenledi. Kadın sağlığının önemi ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilen panel üyelerden büyük ilgi gördü.

Ressam Kemal Kara'nın 15. Yıl sergisi, Futy Art Gallery Acarkent'te düzenlendi. Sergi, sanatçının bugüne kadar gerçekleştirdiği "Diyalogların Anı", "Efekte Efekt", "Namı Olmayan Giremez", "Yeni Olan Hiçbir Şey Yok", "Bir Parçadan Diğerine", "Paşalar ve Kuvâ-yi Milliye", "Benim Adım Ne Onu Söyle" gibi kişisel sergilerinin yanı sıra, yeni hazırladığı sekizinci kişisel sergisi "Sonun Başlangıcı" ile izleyiciyle buluştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!
Asgari ücrete enflasyon ayarı: Hangi formüller gündemde? Süreç nasıl olacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!
Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı
Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu
Başkan Erdoğan Ankara’daki taksi durağını ziyaret etti
Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada flaş gelişme: Tutukluluğuna devam kararı
Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!
Balkanların FETÖ’sü Baba Mondi’den soykırımcı İsrail’e açık destek: Ben onların kardeşiyim
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e devlet diyemem çıkışı: Ülkemize uzanan tehdidi görüyoruz
CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı
Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık
Talabani’den küstah sözler! Türkiye’ye ’işgalci’ deyip PKK/YPG’ye Kardeşlerim dedi... Barzaniler ile Kandil’i masaya oturtma planı çöktü
SON DAKİKA