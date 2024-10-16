Büyük Kulüp Derneği, 13 Ekim 2024 tarihinde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık" paneli düzenledi. Kadın sağlığının önemi ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilen panel üyelerden büyük ilgi gördü.

Ressam Kemal Kara'nın 15. Yıl sergisi, Futy Art Gallery Acarkent'te düzenlendi. Sergi, sanatçının bugüne kadar gerçekleştirdiği "Diyalogların Anı", "Efekte Efekt", "Namı Olmayan Giremez", "Yeni Olan Hiçbir Şey Yok", "Bir Parçadan Diğerine", "Paşalar ve Kuvâ-yi Milliye", "Benim Adım Ne Onu Söyle" gibi kişisel sergilerinin yanı sıra, yeni hazırladığı sekizinci kişisel sergisi "Sonun Başlangıcı" ile izleyiciyle buluştu.