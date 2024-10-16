Hadise bu kez gönlünü bir yönetmene kaptırdı

Hadise, başrolünde yer aldığı ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddialarıyla geçtiğimiz gün gündeme gelmişti. İddialara göre; sette başlayan yakınlaşma zamanla aşka dönüşmüştü. İkili, bir süredir beraberlik yaşıyor ve birlikte görüntülenmemek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Hadise'nin dizi setinde tanıştığı Sönmez'le ilişkisi, magazin dünyasında merak uyandırırken, ikili henüz konu hakkında bir açıklama yapmamıştı.

BİRLİKTE GELDİLER!

Gizli gizli yaşanan aşk sonunda gün yüzüne çıktı. Hadise, önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen "Gelin Takımı'' adlı filmin ön izlemesine yeni sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez ile birlikte geldi. Ortak arkadaşları Seda Bakan'ı yalnız bırakmak istemeyen Hadise ve Şenol Sönmez filmi izledikten sonra salondan ayrı ayrı çıktılar.