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Adriana Lima podyumlara geri döndü

En son 2018 yılındaki Victoria’s Secret defilesine çıkan dünyaca ünlü model Adriana Lima, evine döndü. Lima, yine aynı marka için podyuma çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Adriana Lima podyumlara geri döndü

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Geçtiğimiz yıl 'Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı' filminin galasına değişimiyle damga vuran Brezilyalı ünlü model Adriana Lima, gündemden düşmüyor. 1999 yılından 2018'e dek Victoria's Secret Meleği olarak boy gösteren Brezilyalı ünlü model Adriana Lima, podyumlara geri döndü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI!

Lima, yıllarca podyumunda yürüdüğü firmanın defilesine son kez çıktığında gözyaşlarını tutamamıştı. Söz konusu ünlü firmadan artık emekli olmuştu. Altı yıl aradan sonra yeniden Victoria Secret'ın defilesinde yer aldı. 43 yaşındaki üç çocuk annesi Lima'dan bir de bu defileyi duyuran bir video geldi. Video paylaşıldığı an sosyal medyada gündem oldu. Lima'nın dönüşü, hem ünlü model hem de Victoria's Secret'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

TAKSİM PAYLAŞIMI!

Paylaşılan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor. Siyah şık bir günlük kıyafet içindeki Lima da ona "Eve" diye yanıt veriyor. Paylaşımda taksi şoförü Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız?" diye ricada bulunuyor.

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