Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi

Filenin Sultanları'ndaki başarısıyla son dönemde adından söz ettiren Melissa Vargas'a yakın arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Geceyi Zehra Güneş organize edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı organizasyonda katılanlara, Melissa Vargas dövmesi yapıldı. A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas odaya giyince arkadaşlarını karşısında görünce mutlu oldu.

ANNESİ DE GELDİ

Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de kutlamaya katıldı. Partide Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay ile partiyi organize eden Zehra Güneş, çılgınlar gibi eğlendi. Filenin Sultanları geceye özel tarzlarıyla dikkat çekti.