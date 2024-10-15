Babasını kaybeden Volkan Demirel, duygusal açıklamalarda bulundu

Volkan Demirel, önceki gün Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Yakın zamanda babasını kaybeden Demirel, babası hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Demirel, "Babam benim için babadan öteydi. Arkadaşımdı, kardeşimdi, dostumdu, dertlerimi paylaştığım kankamdı. Benim için bir baba figürünün her anlamıydı babam. Onu kaybedince eksikliğini çok hissettim. İnsanoğlu daha sonraları alışıyor, alışmasak zaten hayat devam etmezdi. Onu her zaman anacağım. Hayatımda babamdan daha değerli bir şeyi kaybedeceğimi düşünmüyorum" dedi.

"HAYAT BÖYLE BİR DENGE"

Babasının vefatının ardından bebek beklediklerini öğrendiklerini dile getiren Demirel, "Babamı kaybettiğim hastanede bir hafta sonra çocuğumun kalp atışlarını dinledim. Hayat böyle bir denge." diyerek, babasını son gördüğü günü anlattı.