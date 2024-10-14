Oğuzhan Koç, aradığı aşkı oyuncu Hazal Subaşı’nda buldu!

Geçtiğimiz yıl Demet Özdemir ile 1 yıllık evliliklerini sonlandıran Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanma sonrası birçok kez ünlü isimlerle ile adı anılan şarkıcının, oyuncu Hazal Subaşı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Berkay Şahin ve Eser Yenenler ile gece eğlencesine giden Koç, arkadaşlarının sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine kendi hesabından alıntı yaptı. Sevgilisi Hazal Subaşının kendisini öptüğü bir pozu paylaşan Koç, 'Çok seviyorum' notunu düştü. İkilinin 1 aydır birlikte olduğu ve gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan Hazal Subaşı, daha önce oyuncu Rıza Kocaoğlu ile 3 yıl aşk yaşamış, daha sonra Atakan Başsavcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu, bu ilişkisini de bir kaç ay önce kıskançlık yüzünden noktalamıştı.