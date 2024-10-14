SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Oğuzhan Koç, aradığı aşkı oyuncu Hazal Subaşı’nda buldu!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile 1 yıllık evliliğini noktalayan şarkıcı Oğuzhan Koç, aradığı aşkı oyuncu Hazal Subaşı’nda buldu. İkilinin 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Oğuzhan Koç, aradığı aşkı oyuncu Hazal Subaşı’nda buldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz yıl Demet Özdemir ile 1 yıllık evliliklerini sonlandıran Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanma sonrası birçok kez ünlü isimlerle ile adı anılan şarkıcının, oyuncu Hazal Subaşı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Berkay Şahin ve Eser Yenenler ile gece eğlencesine giden Koç, arkadaşlarının sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine kendi hesabından alıntı yaptı. Sevgilisi Hazal Subaşının kendisini öptüğü bir pozu paylaşan Koç, 'Çok seviyorum' notunu düştü. İkilinin 1 aydır birlikte olduğu ve gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan Hazal Subaşı, daha önce oyuncu Rıza Kocaoğlu ile 3 yıl aşk yaşamış, daha sonra Atakan Başsavcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu, bu ilişkisini de bir kaç ay önce kıskançlık yüzünden noktalamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hizbullah’tan İsrail’e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
Başkan Erdoğan’ın verdiği ’değişim’ sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?
EMEKLİYE YENİ ZAM: Ocak artışı için tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luları neler bekliyor?
ABD Başkan adayı Donald Trump’a 3’ücü suikast girişimi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi
Tel Aviv’de A Haber’e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu kırdı geçirdi: Öyle bir soruda ’0’ çekti ki...
Tehlike çanları çalıyor! Süper Lig’in transfer bilançosu 200 milyon Euro ekside
Hizbullah’ın intikam saldırısı Tel Aviv’i karıştırdı! İsrail ordusunda casus mu var?
Galatasaray’ın Danimarkalı yıldızı Nelsson için İngiliz ve İtalyanlar devreye girdi!
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik | Türkiye’den sert tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil
Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer
Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyon: Bebek katiline özgürlük sloganları | AK Parti’den sert tepki
Helal Akreditasyon Kurumu’ndan flaş Köfteci Yusuf açıklaması: Helal sertifikası yok
SON DAKİKA