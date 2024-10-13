PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Karadut'ta Zuhal huzuru Tayfun’da bulur

Atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' dördüncü bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Karadut’ta Zuhal huzuru Tayfun’da bulur

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Karadut"un yeni bölümü konusu kısaca şöyle; Zuhal'ın kararlarına karşı Çetin kızının cesaretini kırmak için elinden geleni yapar. Ancak bu yolda Figen'i de kullanan Çetin'in büyük kızıyla imtihanı bitmeyecektir. Tanıdık bir yüz, Zuhal'den seans alır. Yeni danışanının niyetinden bihaber olan Zuhal, geçirdiği zor günleri yine Tayfun sayesinde atlatır. Ancak Zuhal, Tayfun'da huzur bulurken, sevgilisinin başkaları için apayrı bir anlamı olduğundan habersizdir. Bora'nın başına gelenler Aslı'yla aralarında yeni bir sayfa açar. Ancak Aslı'nın öğrendiklerinden sonra ilişkileri dönülmez bir çıkmaza girecektir.

GÜNDEM DEĞİŞİYOR!

Oğlunun ondan sakladıklarını öğrenen Nihan ise etrafındaki herkesin nasihatlerini yok sayar. Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe aşkına daha çok güvenir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Meteoroloji ve Valilik’ten İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
Gaziantep’te aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti! Akrabaları bir gün önce yaşananları anlattı
Kabinede değişiklik mi olacak? Başkan Erdoğan işareti verdi
Zalewski’den Galatasaray itirafı! Neden reddetti?
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı
Maria Branco ile görüştü: Jayden Oosterwolde, maaşına zam istiyor!
Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?
SON DAKİKA