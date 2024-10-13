Karadut’ta Zuhal huzuru Tayfun’da bulur

"Karadut"un yeni bölümü konusu kısaca şöyle; Zuhal'ın kararlarına karşı Çetin kızının cesaretini kırmak için elinden geleni yapar. Ancak bu yolda Figen'i de kullanan Çetin'in büyük kızıyla imtihanı bitmeyecektir. Tanıdık bir yüz, Zuhal'den seans alır. Yeni danışanının niyetinden bihaber olan Zuhal, geçirdiği zor günleri yine Tayfun sayesinde atlatır. Ancak Zuhal, Tayfun'da huzur bulurken, sevgilisinin başkaları için apayrı bir anlamı olduğundan habersizdir. Bora'nın başına gelenler Aslı'yla aralarında yeni bir sayfa açar. Ancak Aslı'nın öğrendiklerinden sonra ilişkileri dönülmez bir çıkmaza girecektir.

GÜNDEM DEĞİŞİYOR!

Oğlunun ondan sakladıklarını öğrenen Nihan ise etrafındaki herkesin nasihatlerini yok sayar. Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe aşkına daha çok güvenir.