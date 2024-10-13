Caner Erkin oyuncu oldu! Eşiyle birlikte kamera karşısına geçti

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda top koşturan Caner Erkin, şu sıralar Eyüpspor forması terletiyor. Başarılı bir futbol hayatı olan Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evli... Eşinin yaptığı her projeyi destekleyen Erkin, bu kez destek vermekle kalmadı bizzat projede de yer aldı. Eşi Şükran Ovalı'nın yer aldığı Erşan Kuneri'nde rol alan Erkin, ilk oyunculuk deneyimiyle hayranlarını şaşırttı.

OYUNCULUĞA GÖZ KIRPTI

Dizideki sahnesinde Rusça konuşan Caner Erkin, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra oyunculuğa göz kırptığı yorumları yapılan Erkin, hem oyunculuğa olan yatkınlığıyla hem de eşiyle birlikte ekranda olmasıyla dikkati çekti.