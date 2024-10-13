Hande Yener Akdeniz’i salladı

Hande Yener, Adana ve Mersin'de üst üste verdiği konserlerle olay yarattı! Başarılı sanatçı sevenlerinin coşkulu sevgi seline layık olmak için büyük bir özenle hazırlandığı konserinde yine göz alıcıydı. Yener, siyah kabarık etekli elbisesi, kollarındaki mor tüyleri ve marjinal takılarıyla son derece gösterişli ve her zaman olduğu gibi çok farklıydı.

Son dönemlerde toplumsal meseleleri yakın markaj altına alan ve şiddet olaylarına karşı çareler aramak için çaba sarf eden Hande Yener, öldürülen çocuklar için adalet istedi. Dünya Kız Çocukları Günü'nün arifesinde "Beni Sev"i seslendirirken çocukları sahne önüne toplayan sanatçı, şarkısını kızlar korosu eşliğinde coşku ve sevgi ile seslendirdi.