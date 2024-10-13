Burak Özçivit: İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. İkili, arkadaşlarıyla akşam yemeğine yeni aldığı 20 milyonluk lüks arabasıyla geldi. Yurt dışı seyahatlerinin devam edeceğini söyleyen Özçivit, "Eve de vakit ayırıyoruz, yurtdışına da vakit ayırıyoruz, ikisi de devam ediyor" dedi. Kadın, çocuk ve hayvan cinayetleriyle ilgili soruya Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi. Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" ifadelerini kullanarak bu toplumsal sorunların çözümüne dair ümitlerini belirtti.

ARABA KOLEKSIYONU

Mekan çıkışı, Fahriye Evcen'e, eşinin spor araba merakıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Burak Özçivit, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok," cevabını verdi. Fahriye Evcen ise, "Ben de seviyorum," diyerek eşini destekledi.