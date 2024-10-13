Alişan’ın aile saadeti!

Alişan önceki gün annesi Suzan Tektaş, yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile önceki gün görüntülendi. Kendisine elektrikli cip alan Alişan, 'Kalabalık bir aileyiz. Araç seçerken bu konuda zorlanıyorum. Büyük ve geniş olması gerekiyor. Sanırım bundan sonra midibüs alacağım. Bakın minibüs değil midibüs" diyerek espri yaptı. Alişan, "Belki seneye dizi yapabilirim. Komedi tarzında yaparım insanları gerecek yeterince diziler var. Gerilim gerilim yeter artık. Bakın nerelere geldik" dedi. Son günlerde yaşanılan cinayetler ve şiddet üzerine "En güzelini sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Emniyetin içinde adaletin içinde zafiyet varsa neşteri vuracağız ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Devletimize adaletimize güveniyoruz inşallah bir daha bunlar olmayacak." dedi.

Alişan, "İçerisinde insanlık taşıyan birinin tepki vermemesi mümkün değil. Allah kimsenin başına vermesin. Hep söylüyorum, çocukların serbestliği noktasına dikkat etmek gerekiyor. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Reşit olana kadara çocuğunu kontrol edeceksin. Ben hala anne ve babamdan korkuyorum, çocuk birazcık anne babadan korkacak. Her şeyin serbestliği olmaz; alkol, sigara, gece geç gelme ben özgürüm bireyim serbestim olmamalı" dedi.