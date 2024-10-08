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Taylor Swift, servetiyle Rihanna'yı geride bıraktı!

Taylor Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle Rihanna’yı geride bıraktı ve dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanını elde etmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Taylor Swift, servetiyle Rihanna’yı geride bıraktı!

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Taylor Swift, servetini katlamaya devam ediyor. 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle ünlü şarkıcı, Rihanna'yı geride bıraktı. Dünyanın en zengin müzisyeni olan Swift, verdiği konserlerle de adından söz ettiriyor. Başarılı isim, zengin müzisyenlerin genel listesinde ise 2,5 milyar dolarlık serveti olan Jay-Z'nin hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

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Forbes'a göre; Taylor Swift'in serveti, telif hakları ve turnelerden elde edilen yaklaşık 600 milyon doların yanı sıra tahmini 600 milyon dolar değerinde bir müzik kataloğu ve 125 milyon dolarlık gayrimenkulü içeriyor. Taylor Swift, 'en zengin müzisyenler' listesinde sürekli yer alan bir isim olsa da son yıllardaki mali yükselişi dikkat çekici. 2020'de net servetinin 365 milyon dolar olduğu tahmin edilen ABD'li şarkıcı, sadece son dört yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar biriktirmiş görünüyor.

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