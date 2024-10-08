PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bir Gece Masalı akşam 20.00'de ATV'de! İşte yeni bölümün konusu...

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” altıncı bölümüyle ekranlara geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Bir Gece Masalı akşam 20.00’de ATV’de! İşte yeni bölümün konusu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir. Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur. Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?
The Evidence
İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?
Milli Takım ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’ten TAKVİM’e özel açıklamalar!
Katil Timur Cihantimur’un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti
Türk Telekom
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Futbol dünyası ikiye bölündü! Icardi’nin Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı
SON DAKİKA