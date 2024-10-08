Cemal Hünal ve Lale Cangal çifti boşandı!

Issız Adam filminde oynadığı 'Alper' rolüyle adından söz ettiren oyuncu Cemal Hünal, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. 48 yaşındaki karizmatik oyuncu, bu defa hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Hünal, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Lale Cangal ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı. Hiçbir olay ve skandala karışmadan 13 yıl boyunca evliliklerini sürdüren çift, ayrılma kararı aldı.



Sessiz sedasız 13 yıllık eşine boşanma davası açtığı öğrenilen Cemal Hünal'ın davası, önceki gün karara bağlandı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararı ve Hünal'ın 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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