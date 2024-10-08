Bir dargın bir barışık Lucas Torreira ve Devrim Özkan çiftinden yeni paylaşım!

Devrim Özkan, geçtiğimiz sene kalbini Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya kaptırmıştı. İkilinin evlenecekleri konuşulurken ayrılmaları ise tüm hayranlarına sürpriz olmuştu. Aylar süren ayrılık, geçtiğimiz haftalarda yine sürpriz bir şekilde sonlandı ve ikili barıştı.

Aşkları doludizgin devam eden çiftten Lucas Torreira, çektirdikleri ayna pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Torreira, sevgilisi Devrim Özkan ile fotoğrafını İspanyolca'da "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla paylaştı. Özkan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.