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Özge Ulusoy'dan mutlu haber! Evillik yakın

Özge Ulusoy, bir süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile dünyaevine giriyor. Ünlü manken, “Büyük bir şey olmayacak ama sizlere haber vereceğim” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Özge Ulusoy’dan mutlu haber! Evillik yakın

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Özge Ulusoy, güzellik fuarında iki yıldır yüzü olduğu markanın, Ahmet Ataş'ın ev sahipliğini yaptığı stadında boy gösterdi. Model, "Güzellikle ilgili bir şey olunca hoşuma gidiyor. Bizim ülkemizden bu kadar başarılı markalar çıkması beni motive ediyor. Derdim; bakım yapıp ve süslenip, takipçilerimle paylaşmak" dedi. Ulusoy, "Güzellik sırrınız nedir?" sorusuna, "Bir bütün olduğunu düşünüyorum. Öncelikle doğru yaşamak ve doğru uyumak. Erken yatıp, erken kalkmak. Spor yapmak önemli... Sağlıklı beslenmek. Pozitif ve mutlu olmaya çalışmak. Çok şükür özel ve bütün hayatım iyi gidiyor" yanıtını verdi.

"BÜYÜK BİR ŞEY OLMAYACAK"

Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Ulusoy, "Evlilik var mı?" sorusuna, "İnşallah Allah'ın izniyle... Olduğu zaman haber vereceğim. Büyük bir şey olmayacak" cevabını verdi. Türkiye güzeli İdil Bilgen'in eleştirilmesine model, "Ben de Miss Turkey çıkışlıyım. Ben Miss Universe'e gitmiştim. Tam olarak model tipli kızları seçmiyorlar. Tabii ki her şey önemli... Adı üstünde güzellik yarışması, ikisini bir potada eritmek gerekiyor. İdil güzel ve donanımlı kadın. Türkiye'yi güzel temsil edeceğine eminim. Eleştirileri acımasız buldum" ifadelerini kullandı.

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