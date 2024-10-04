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Serenay Sarıkaya’nın evi görenleri hayran bıraktı! Leopar desenli kanepesi üzerinde yürekleri hoplattı

Hollywood yıldızlarının evlerini tanıtan dünyaca ünlü dergi, bu kez Serenay Sarıkaya’nın kapısını çaldı. Güzel oyuncunun dubleks dairesi, görenleri hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 07:03
Serenay Sarıkaya’nın evi görenleri hayran bıraktı! Leopar desenli kanepesi üzerinde yürekleri hoplattı

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Serenay Sarıkaya, hem dizilerden hem reklamdan kazandı. Dünyaca ünlü markalarla çalıştı. Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. Ünlü oyuncu bu kez eviyle gündemi salladı.

Güzel oyuncunun evinde duvar yerine perdeler var (Ekran Görüntüsü)Güzel oyuncunun evinde duvar yerine perdeler var (Ekran Görüntüsü)

İstanbul Ortaköy'deki lüks evinin kapılarını dünyaca ünlü tasarım dergisi AD Middle East'e açtı. Dergi, Ortadoğu edisyonuna Serenay'ı kapak yaptı.

Serenay Sarıkaya'nın banyosu baştan aşağı aynalarla kaplı (Ekran Görüntüsü)Serenay Sarıkaya'nın banyosu baştan aşağı aynalarla kaplı (Ekran Görüntüsü)

İç mimar Enis Karavil tarafından tasarlanan ev, koyu rengiyle dikkat çekti. Duvar yerine beyaz perdelerin kullanıldığı evin banyosu, baştan aşağı aynalarla kaplandı.

Serenay Sarıkaya'nın çalışma odası (Ekran Görüntüsü)Serenay Sarıkaya'nın çalışma odası (Ekran Görüntüsü)

Çalışma odasındaki masa ise Karadeniz'den getirildi. Ünlü oyuncunun leopar desenli kanepesi üzerinde verdiği pozlar ise yürekleri hoplattı. Sarıkaya, kanepesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

Leopar desenli kanepesi üzerinde yürekleri hoplattı (Ekran Görüntüsü)Leopar desenli kanepesi üzerinde yürekleri hoplattı (Ekran Görüntüsü)

"Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum!"

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