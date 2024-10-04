Kuruluş Osman yeni sezona da birinci başladı!

'Kuruluş Osman', 165. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,57 reyting, %16,48 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,47 reyting %14,81 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemde yer aldı.

Dizinin 165. bölümünde; Osman Bey'in ahalisine verdiği görkemli toyda Boran Bey'in seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" adlı türkü bölüme damgasını vurdu. Artık devlet olan Osman Bey, diğer Türk Beyliklerini de kendi sancağı altında toplamak için harekete geçti. Osman Bey düzenlediği divana uçların en büyük beyliklerinden olan Kızılçınaroğulları Bey'i Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun'u davet ederek onların biatlarını aldı.

Bayhan Bey ve Begüm Hatun'u kendi safına çeken Osman Bey'in bu hamlesi Karesi Bey'i öfkelendirdi. Fütuhatlarına devam eden Osman Bey; Karadin Kalesi'ne oğlu Alaeddin Bey'i elçi olarak gönderirken Tekfur Andre'nin Alaeddin Bey'i esir alması üzerine kaleyi kuşattı. Osman Bey'in mancınıklarla başlattığı saldırı, kalede gedikler oluştururken, Alaeddin Bey'in kafesinin hemen yanında patlayan gülle, onun hayatını tehlikeye soktu.