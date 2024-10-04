Arzum Onan ve Serafina ev sahipliğinde ünlü isimler heykel yaptı

Kemer Country Club'ta geçtiğimiz ay kapılarını açan dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina, dün keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Arzum Onan ve Serafina ev sahipliğinde gerçekleşen heykel workshop'una bir çok ünlü ve tanınmış isim katıldı.

Heykel workshop'una katılan isimler arasında Pınar Altuğ Atacan, Burcu Kara, Tuğba Coşkun, Ayşe Tolga, Begüm Kasacı, Samar Dadgar, Zeynep Mayruk Sarıtaş, Sinem Güven, Can Aslantuğ, Gülay Kamaz vardı. Serafina'da önümüzdeki günlerde Arzum Onan ve Nurdan Uzel'le heykel workshop'ları düzenlemeye devam edecek.