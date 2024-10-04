Amor Garibovic’in couture koleksiyonu moda dünyasında yeni bir sayfa açacak

Başarılı moda tasarımcısı Amor Garibovic'in 55 kıyafetten oluşan couture koleksiyonu "Phoenix Bloom", 8 Ekim tarihinde Venedik Sarayı'nda düzenlenecek defile ile moda dünyasında yeni bir sayfa açacak.

Sırbistan'dan Türkiye'ye uzanan yaratıcı yolculuğunda, İstanbul ve ilham dolu sokaklarında büyüyen Amor Gariboviç'in defilesinde yerli ve yabancı 40 model podyumda yürüyecek. Bu arada Gariboviç; Hande Erçel, Sibel Can, Sıla, Hadise, Nesrin Cevadzade, Burcu Esmersoy, Çağla Şikel ve Derya Uluğ gibi isimlerle çalışıyor.