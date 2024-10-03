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Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan film galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı!

Yapımcılığını Ercan Saatçi'nin yaptığı "Leydi Di" filminin galası önceki gün Levent'te yapıldı. Geceye katılan Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da soruları yanıtladılar.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan film galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı!

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Yapımcılığını Ercan Saatçi'nin yaptığı "Leydi Di" filminin galası önceki gün Levent'te yapıldı. Geceye katılan Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da soruları yanıtladılar.

Film hakkında konuşan ikili, daha sonrasında da, "Perşembe günü AKM'deyiz. Yavuz Bingöl ile birlikte harika türküler hazırladık. Çok da güzel hazırlandık" dediler. Elif Buse Doğan, "Ercan Ağabey'i çok seviyorum, bütün projelerinde bana yer verir ama bunda yer vermedi. Oyunculuk eğitimim de var. Bir filmde de oynadım, teklifler de geliyor. Gelirse de değerlendiririm niye değerlendirmek istemiyim ki? Sonuçta eğitimi de aldım" dedi.

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