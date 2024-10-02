Doğum Türkiye’de olacak: Neslihan Atagül’den ikinci çocuk sinyali!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Anne olmak için gün sayan ve hamileliğinin 5. ayına giren Atagül, "Kadir, ilk hamile olduğumu duyduğunda çok şaşırdı ve 15 dakika kahkaha attı ve çok mutlu oldu. Ben çocuğumun erkek olacağını hissetmiştim. Kadir, kız bekliyordu ama erkek oldu. İnşallah ikincisi kız olur. Aş ermeler başladı, sekiz kilo aldım. İsim belli değil, doğduğu zaman karar vereceğiz" dedi.