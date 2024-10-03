Kısmeti Brezilya’dan çıktı: Şeyma Subaşı aşk orucunu model sevgilisiyle bozdu!

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Brezilyalı model, sayfasından namaz kıldığı andan bir kare de paylaştı. Şeyma Subaşı da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama da "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.