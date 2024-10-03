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Kısmeti Brezilya'dan çıktı: Şeyma Subaşı aşk orucunu model sevgilisiyle bozdu!

Uzun zamandır hayatına kimseyi almayan ünlü fenomen Şeyma Subaşı gönlünü kaptırdığı yakışıklıyı paylaştı. Aşk orucunu bozan Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir ilişkiye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:01
Kısmeti Brezilya’dan çıktı: Şeyma Subaşı aşk orucunu model sevgilisiyle bozdu!

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Fenomen Şeyma Subaşı, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor. İki kez evlenen ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Subaşı, aşk hayatını kısa bir nadasa almıştı.

Şeyma Subaşı (Takvim Gazetesi)Şeyma Subaşı (Takvim Gazetesi)

Subaşı, bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı. Ünlü fenomen aşk hayatındaki yalnızlığa son verdiğini, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu.

Brezilyalı model Marlon Teixeira (Takvim Gazetesi)Brezilyalı model Marlon Teixeira (Takvim Gazetesi)

KASLI HALİNİ PAYLAŞTI!
Önce gizemli bir gül fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, sonra da yüzünü paylaşmadığı yakışıklı, kaslı birini hikayesinde paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Brezilyalı model, sayfasından namaz kıldığı andan bir kare de paylaştı. Şeyma Subaşı da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama da "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.

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