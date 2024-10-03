Oğlu Yaman ile Pınar Altuğ’un kızı Su beraber görüntülenmişti! Emina Jahovic ilk kez konuştu

Yeni evine taşınan ve ev eşyası bakan Jahovic, albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Beste de yaptığını dile getiren Jahovic, "Ben Sezen Aksu'nun yolundan gidiyorum. Bestelerimi paraya göre değil, karşımdaki kişiye göre veriyorum" dedi.

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve kızları Su Atacan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



"SU GÜZEL BİR KIZ"

Oğlu Yaman'ın Su ile arkadaşlığından bahseden Jahovic, "Ben Pınar hanımı ve Yağmur beyi çok seviyorum. Evliliklerini çok takdir ediyorum. Su da benim için çok güzel bir kız... Bu Yaman ve Su'nun tercihi..." ifadelerini kullandı.