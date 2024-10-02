Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Kuruluş Osman yeni sezonuyla bu akşam Atv’de

Kuruluş Osman yeni hikayesi, yenilenen dünyası ve güçlü kadrosuyla bu akşam atv'de başlıyor. "Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?

KUTAL EMANETLER ÇALINIYOR!

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir? Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular. Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?