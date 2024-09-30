Yasemin Özilhan, estetiği abarttı! Sarkan yüzü ve düşük göz kapaklarını görenler şoke oldu

Yasemin Özilhan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Uzmanlar "Yaşlanmamak için yapılan botoks, gerdirme ve dolgular cilt kalitesini düşürüyor. Bu nedenle de yüz daha da kötü bir hale geliyor. Kadınlar sonra da bu deformasyonları onarmak için estetiğe başvuruyor. Ortaya da tüm kalitesini yitirmiş yüz çıkıyor" dedi.