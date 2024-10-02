Hadise sorusu Okan Buruk’u güldürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise'nin kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Okan Buruk ve Hadise'nin bir ilişki yaşamadığı sadece keyifli vakit geçirdiği söylenmişti.

KAHKAHA ATARAK CEVAP VERDİ

Buruk, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Keyifli halleri dikkat çeken Buruk'a basın mensupları yeniden Hadise'yi sordu. Hadise ile aşk iddiaları bir kez daha sorulan Buruk'un, kahkaha atarak "Ne iddiası ya?" diyerek tepki vermesi dikkat çekti.