Emel Sayın’dan ’Burcu Biricik’ itirafı

Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Konser öncesinde muhabirlerle konuşan Sayın, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben her konserimde heyecanlanırım ama buranın etkisi ve enerjisi farklı. Ellerim titriyor" dedi. Hayatını ve serüvenini anlatan yapımlara sıcak baktığını dile getiren Sayın, "Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız. Çok samimi bir çalışma oldu. Şimdiye kadar anlatmadığım şeyler de var içerisinde" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BEĞENİYORUM"

Sayın, hayatının film olması halinde Burcu Biricik'in canlandırmasını isteyebileceğini kaydederek, "Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma... Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum çok da beğeniyorum" diye konuştu.