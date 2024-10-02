Alina Boz setlere geri dönüyor: Yeni gelen projeler var

İşletmeci Umut Evigen'le evli olan oyuncu Alina Boz, önceki gün Etiler'de bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Boz, gazetecilerle sohbet etti. Şu sıralar ekranlarda gözükmeyen güzel oyuncu "Evlilik sonrası setlere biraz ara verdim. Şimdi gelen yeni projeler var, iyi bir şey olursa setlere geri döneceğim. Setleri özledim" dedi.

HEM OKUL HEM İŞ!

2024 yılında bol bol tatil yapan Alina Boz, "Bu yıl Umut'la güzel tatil yaptık. Ben "kiteboard"u çok seviyorum. Umut'a da öğrettim iyi vakit geçirdik" dedi. Eğitimine de önem veren Boz, "Yarın okulum başlıyor o yüzden çok heyecanlıyım. İkinci sınıfa gidiyorum. Okul-iş ikisi bir arada zor olacak ama yapacak bir şey yok" dedi.

Çocuk düşünceleri hakkında da konuşan Boz, "Şimdilik çocuk yok ama ileride inşallah olur. Umut da çocukları çok seviyoruz" diye konuştu.