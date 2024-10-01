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Ajda Pekkan konsere geç kalınca hayranları tarafından yuhalandı!

Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21.00'deki konserine saat 22.00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Ajda Pekkan konsere geç kalınca hayranları tarafından yuhalandı!

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Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21.00'deki konserine saat 22.00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gelebildi. Seyirciler bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etti. Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı. Pekkan, "Böyle yerlerin tabii ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Çok özür diliyorum" dedi.

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