Yasemin Özilhan, estetiği abarttı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak şöhreti yakaladı. İş insanı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sayesinde ise sosyeteye adım attı. Hayatındaki bu değişim yüzüne de yansıdı. Art arda yaptırdığı estetik ameliyatlar ile adeta farklı bir hale gelirken bu değişim herkesi şoka uğrattı. Burun estetiği, dolgu ve botoks derken yüzü tanınmaz hale geldi. Çene dolgusu (Jawline) ise yuvarlak hatlarını bir anda sertleştirdi. Son halini görenler ise 39 yaşındaki güzelin adeta çöktüğünü söyledi.

YAŞLANDIRIYOR...

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Özilhan'ın gözaltlarının çöktüğü, göz kapaklarının düştüğü ve yanaklarının sarktığı görüldü. Ayrıca sürekli spor yapmasına rağmen bacaklarındaki deformasyon ise herkesi şaşırttı.

Uzmanlar "Yaşlanmamak için yapılan botoks, gerdirme ve dolgular cilt kalitesini düşürüyor. Bu nedenle de yüz daha da kötü bir hale geliyor. Kadınlar sonra da bu deformasyonları onarmak için estetiğe başvuruyor. Ortaya da tüm kalitesini yitirmiş yüz çıkıyor" dedi.