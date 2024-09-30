PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Yasemin Özilhan, estetiği abarttı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, estetiği abarttı. Sarkan yüzü ve düşük göz kapaklarını görenler şoka uğradı: 39 yaşında ama 50 gibi gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Yasemin Özilhan, estetiği abarttı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak şöhreti yakaladı. İş insanı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sayesinde ise sosyeteye adım attı. Hayatındaki bu değişim yüzüne de yansıdı. Art arda yaptırdığı estetik ameliyatlar ile adeta farklı bir hale gelirken bu değişim herkesi şoka uğrattı. Burun estetiği, dolgu ve botoks derken yüzü tanınmaz hale geldi. Çene dolgusu (Jawline) ise yuvarlak hatlarını bir anda sertleştirdi. Son halini görenler ise 39 yaşındaki güzelin adeta çöktüğünü söyledi.

YAŞLANDIRIYOR...
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Özilhan'ın gözaltlarının çöktüğü, göz kapaklarının düştüğü ve yanaklarının sarktığı görüldü. Ayrıca sürekli spor yapmasına rağmen bacaklarındaki deformasyon ise herkesi şaşırttı.

Uzmanlar "Yaşlanmamak için yapılan botoks, gerdirme ve dolgular cilt kalitesini düşürüyor. Bu nedenle de yüz daha da kötü bir hale geliyor. Kadınlar sonra da bu deformasyonları onarmak için estetiğe başvuruyor. Ortaya da tüm kalitesini yitirmiş yüz çıkıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!
Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Lübnan gündemiyle toplanıyor! Masada başka hangi konular var?
Anadolu Ajansı
30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 16 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti
Mansur Yavaş yine Aday olurum dedi! Saraçhane’ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM: Yeni anketlerde tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı ne kadar artacak?
Nasrallah boğularak acı içinde öldü iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi
CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Soykırımcı İsrail ordusundan Şam ve Yemen’e hava saldırısı
Büyük ödüle ramak kala: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde yarışmadan çekildi!
Fener’den takibe devam! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi
İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak
Serhat Akın’ın ayağına sıktıran 250 bin TL’lik talimat! Vur emri Gürcistan’dan geldi... Sorguda itiraf
Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?
SON DAKİKA